Настоящий отмыв бабла: как используется самая популярная игровая площадка

Аналитики обнаружили признаки отмывания денег на платформе Steam

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Исследование, опубликованное в журнале Forensic Science International: Digital Investigation, указывает на возможное использование торговой площадки Steam для отмывания денег или манипуляций с рынком. В ходе анализа транзакций в игре Counter-Strike: Global Offensive в августе 2020 года были собраны значительные объёмы данных. Эти данные включали частоту и объёмы сделок, анонимные идентификаторы участников, идентификаторы товаров, стоимость транзакций и временные метки операций.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Eulitz, CC BY 4.0

Результаты анализа показали, что несколько трейдеров регулярно оказывались среди самых активных участников рынка. Особенно выделялись четверо пользователей, чья активность была значительно выше средней.

Статистика также указывает на то, что десять наиболее активных продавцов осуществили 4,5% всех сделок с предметами CS

за исследуемый период. Это неравномерное распределение активности вызвало подозрения у исследователей.

Авторы статьи считают, что такая интенсивность торговли может свидетельствовать о возможных манипуляциях на рынке или других недобросовестных действиях, требующих проведения сделок с аномально высокой частотой. Они также высказывают предположение о наличии аналогичных схем на других "вторичных рынках" игровой индустрии.