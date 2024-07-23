World of Warcraft Отряды (Warbands): полный гид по новой системе для ваших персонажей

Что нужно знать о новом дополнении WoW — отряды (Warbands)

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Отряды (Warbands) — это долгожданное и инновационное дополнение к World of Warcraft, которое предоставляет игрокам значительно больше гибкости в управлении своими персонажами. Эта система позволяет делиться определенными аспектами персонажей на вашем аккаунте, такими как репутация, достижения и другие важные элементы.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Дополнение **The War Within** выйдет в следующем месяце, 26 августа, однако Отряды будут доступны с предварительным патчем, начиная с 23 июля. Поскольку система будет переносить значительное количество данных персонажей по мере входа игроков в игру, изначально могут возникнуть задержки в обработке вашего Отряда.

Давайте подробнее рассмотрим, как работает новая система.

Как работают Отряды в WoW

Многие игроки WoW управляют несколькими персонажами, но повторение одних и тех же действий может стать утомительным. Смена основного персонажа также может быть не самым привлекательным вариантом, так как это связано с потерей очков достижений. Хоть они и не оказывают реального влияния на игру, это своего рода знак, демонстрирующий ваше время, проведенное в WoW.

К счастью, с введением Отрядов достижения и многие другие аспекты будут разделяться между всеми вашими персонажами. После выхода предварительного патча вам достаточно войти в игру, и ваш Отряд начнет обрабатываться.

Что будет общим для персонажей Отряда:

— Достижения

— Репутация

— Трансмогрификация

— Валюты

— Снаряжение, связанное с Отрядом

— Пути полета

— Выделенное банковское пространство

Имейте в виду, что Отряды будут ограничены по регионам. Если у вас есть аккаунты в разных регионах, например, Северная Америка, Европа и другие, у них будут свои отдельные Отряды.

Достижения

Большинство достижений будут общими для всех персонажей на вашем аккаунте. Исключением станут некоторые сложные, личные достижения. Награды, такие как телепорты в подземелья, также будут делиться между персонажами.

Репутация и валюты

Одной из основных проблем игры за альтернативных персонажей было то, что репутация и связанный с ней прогресс были привязаны к каждому персонажу. Прокачка репутации — это нормальная часть эндгейма, но выполнять её на нескольких персонажах быстро становится утомительным. То же самое относится и к валютам, специфичным для дополнений.

С введением Отрядов большая часть репутации будет общим для персонажей Отряда, и каждый персонаж сможет вносить свой вклад в её развитие. Однако репутацию за квест можно будет получить только один раз на любом персонаже, но за повторное выполнение квеста вы получите бонусную валюту.

Валюту можно будет передавать другим персонажам в вашем Отряде, используя окно валюты, что упрощает процесс и не требует поиска почтового ящика.

Трансмогрификация

Теперь внешний вид трансмогрификации будет общим для всего аккаунта. Вы сможете изучать трансмогрификацию для всех типов брони на текущем персонаже, делая её доступной для всех ваших альтернативных персонажей. Раньше нужно было изучать внешний вид для наград, которые вы могли экипировать сами, а с Отрядами это делается автоматически для всех типов брони.

Кроме того, при розыгрыше снаряжения в групповом контенте вы можете выбрать трансмогрификацию, если ещё не изучили этот внешний вид. Это будет оцениваться выше, чем бросок на жадность, и ещё выше, если ваш персонаж может экипировать предмет.

Новое снаряжение, связанное с Отрядом, можно отправлять любому персонажу в вашем Отряде, если вы его ещё не экипировали. Это позволит вашим альтернативным персонажам не только выглядеть стильно, но и получать хорошую экипировку.

Выделенное банковское пространство

Все ваши персонажи будут иметь доступ к общему банку Отряда через любой обычный банк. Это облегчит обмен предметами между персонажами, хотя для использования этого пространства вам придётся приобрести банковские ячейки за золото.

Вы также сможете выполнить краткий квест для разблокировки портала, который обеспечит доступ к банку Отряда из любого места. Это удобно, если вы забыли что-то перед рейдом или вам нужно разгрузиться, когда ваши сумки переполнены.