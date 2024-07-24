Эксперты заподозрили отмывание денег через магазин "Steam"

Аналитики обнаружили признаки отмывания денег на платформе Steam

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Торговая площадка Steam может использоваться для отмывания денег или манипуляций с рынком, как утверждают авторы статьи, опубликованной в журнале Forensic Science International: Digital Investigation.

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Исследование сосредоточилось на транзакциях в игре Counter-Strike: Global Offensive (ныне заменённой на Counter-Strike 2) за пять дней августа 2020 года. За этот короткий период был собран значительный объём данных, включающих:

Частоту и объёмы сделок

Анонимные идентификаторы участников торгов

Идентификаторы товаров

Стоимость каждой транзакции

Временные метки операций

Анализ этих данных выявил интересную картину. Несколько трейдеров регулярно попадали в число самых активных как покупателей, так и продавцов. Особенно выделялись четверо пользователей с необычайно высокой активностью.

Статистика показала, что всего десять наиболее активных продавцов провели 4,5% всех сделок с предметами CS



на торговой площадке за исследуемый период. Такая концентрация активности в руках небольшой группы трейдеров вызвала подозрения у исследователей.

Авторы статьи считают, что такая высокая интенсивность торговли может указывать на манипуляции рынком или иную деятельность, вынуждающую проводить сделки с аномальной частотой. Они предполагают, что аналогичные схемы могут существовать и на других «вторичных рынках» в игровой индустрии.