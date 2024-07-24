Психологи установили, как игры улучшают когнитивные способности детей

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JAMA Network: у детей-геймеров активность мозга выше, чем у неиграющих детей

1:35
Видеоигры

Исследователи из Вермонтского университета выяснили, что у детей, играющих в видеоигры, наблюдается повышенная активность мозга. Результаты их работы были опубликованы в JAMA Network.

JAMA Network: у детей-геймеров активность мозга выше, чем у неиграющих детей
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, CC BY-SA 4.0

Ученые изучили данные 2000 добровольцев, участвовавших в исследовании когнитивного развития мозга подростков. Их разделили на две группы: тех, кто никогда не играл в видеоигры, и тех, кто играл три часа в день или больше, что превышает рекомендуемую норму.

Каждая группа приняла участие в двух экспериментах. В первом дети видели стрелки, указывающие влево или вправо, и должны были как можно быстрее нажимать соответствующие кнопки. Им также нужно было воздержаться от нажатия кнопки при появлении сигнала "стоп", чтобы оценить их способность контролировать импульсы. Во втором эксперименте детям показывали лица людей, а затем спрашивали, соответствует ли им последующее изображение. Это задание оценивало их память.

Выяснилось, что дети, играющие в видеоигры, лучше справлялись с обеими задачами. Во время выполнения заданий их мозг сканировался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). У детей-геймеров была отмечена большая активность в областях мозга, отвечающих за внимание и память.

Команда планирует продолжить исследование и в будущем снова протестировать когнитивные способности тех же добровольцев в более старшем возрасте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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