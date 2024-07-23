Какова стоимость показа трейлеров на gamescom ONL 2024? От $125,000 до $288,000

Трейлер на gamescom ONL стоит $288,000

Показ трейлера игры на открытии gamescom Opening Night Live (ONL) в 2024 году — это дорогое удовольствие. Двухминутный ролик может обойтись издателю в $288,000.

Фото: flickr.com by Jakob Wells, CC BY 2.0

Эту информацию предоставил TechRaptor, обнаружив ее на официальном сайте gamescom. Цены варьируются в зависимости от продолжительности ролика: 90 секунд стоят $234,000, 60 секунд — $179,600, а 30 секунд — $125,000.

Тем не менее, эти цены не пугают участников. В этом году ONL Main Show полностью распродан, и доступны только спонсорские места в ONL Pre Show. Примечательно, что некоторые игры выбираются организаторами и получают место на Opening Night Live без уплаты этих сборов, если они способны привлечь большое количество зрителей.

Для сравнения, стоимость показа трейлеров на другом крупном мероприятии от Джеффа Кили, Summer Game Fest, еще выше. Цены здесь почти вдвое превышают ставки ONL: трейлеры длиной в минуту стоят $250,000, полторы минуты — $350,000, две минуты — $450,000, а две с половиной минуты — $550,000.

gamescom — это крупнейшее в мире событие, посвященное видеоиграм, и ведущая бизнес-платформа для игровой индустрии в Европе. В этом году выставка пройдет в Кельне с 20 по 25 августа.