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Как переход The Witcher 4 на движок Unreal Engine 5 изменит серию: статус разработки и детали ремейка первой части

The Witcher 4 станет первой игрой серии на движке Unreal Engine 5

1:24
Видеоигры

The Witcher 4, известный под кодовым названием "Polaris", станет первым проектом серии, который использует движок Unreal Engine 5. Хотя этот шаг вызвал определенные опасения среди фанатов из-за известных проблем с этим движком, он может также привести к значительным улучшениям, которые затронут все игры, разработанные с использованием Unreal Engine 5.

The Witcher 4 станет первой игрой серии на движке Unreal Engine 5
Фото: Openverse by Stefans02, CC BY 2.0

По мнению специалистов из Digital Foundry, CD Projekt Red — это команда, способная справиться с проблемами, связанными с новыми технологиями. Эксперты уверены, что разработчики обладают необходимым опытом и ресурсами для решения проблем, которые могут возникнуть с Unreal Engine 5. Ожидается, что любые найденные решения будут интегрированы в движок, что принесет улучшения не только The Witcher 4, но и другим играм, использующим Unreal Engine 5.

На данный момент о The Witcher 4  известно немного, кроме того, что игра находится на передовой стадии разработки и станет началом новой саги. Кроме того, поклонники могут ожидать возвращения Геральта из Ривии, поскольку также ведется работа над ремейком первой части серии. Подробностей о ремейке пока не много, но уже сообщается, что из него будут устранены устаревшие и неудачные элементы оригинала.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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