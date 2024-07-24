Как переход The Witcher 4 на движок Unreal Engine 5 изменит серию: статус разработки и детали ремейка первой части

The Witcher 4, известный под кодовым названием "Polaris", станет первым проектом серии, который использует движок Unreal Engine 5. Хотя этот шаг вызвал определенные опасения среди фанатов из-за известных проблем с этим движком, он может также привести к значительным улучшениям, которые затронут все игры, разработанные с использованием Unreal Engine 5.
По мнению специалистов из Digital Foundry, CD Projekt Red — это команда, способная справиться с проблемами, связанными с новыми технологиями. Эксперты уверены, что разработчики обладают необходимым опытом и ресурсами для решения проблем, которые могут возникнуть с Unreal Engine 5. Ожидается, что любые найденные решения будут интегрированы в движок, что принесет улучшения не только The Witcher 4, но и другим играм, использующим Unreal Engine 5.
На данный момент о The Witcher 4 известно немного, кроме того, что игра находится на передовой стадии разработки и станет началом новой саги. Кроме того, поклонники могут ожидать возвращения Геральта из Ривии, поскольку также ведется работа над ремейком первой части серии. Подробностей о ремейке пока не много, но уже сообщается, что из него будут устранены устаревшие и неудачные элементы оригинала.
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