Новая игра Once Human набирает популярность: крупное обновление ожидается в сентябре

Разработчики Once Human анонсировали крупное обновление игры

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Once Human — это новая бесплатная игра на выживание в постапокалиптическом мире. Вам предстоит выживать в мире, изменённом катаклизмом, сражаясь с тысячами инопланетных существ, известных как Аберранты. Игра, выпущенная 9 июля, уже собрала более 230 000 игроков, заняв пятое место в официальном чарте самых популярных игр Steam.

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На насыщенном рынке постапокалиптических игр уникальный художественный стиль и необычная эстетика Once Human выделяются. Интересные бои и захватывающий геймплей также способствуют её успеху.

Учитывая успех Once Human, разработчики из Starry Studios поделились планами на будущее. Первое крупное обновление ожидается в сентябре, и они уже начали рассказывать, что нового появится в игре.

Будущее обновление представит новый PvP-сценарий, включающий битвы между основными группировками мира. Для тех, кто предпочитает сюжет и одиночное исследование, будет доступен новый PvE-сценарий. В нем игроки смогут исследовать новые регионы, сражаться с новыми монстрами и преодолевать сложные препятствия на северных горах.

Вся эта информация доступна на официальном сайте Once Human, но точная дата выхода обновлений пока не объявлена.