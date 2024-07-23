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AMD RDNA 4: новые возможности трассировки лучей и их влияние на производительность

Новые функции трассировки лучей в AMD RDNA 4: что ожидать

2:17
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Инсайдер @Kepler_L2 поделился частично отредактированным документом, раскрывающим ожидаемые функции трассировки лучей нового графического процессора AMD RDNA 4.

Новые функции трассировки лучей в AMD RDNA 4: что ожидать
Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Согласно данным Toms Hardware, эти функции, вероятно, будут также присутствовать в гибридном дизайне RDNA 3 + RDNA 4 RT для PS5 Pro, выпуск которой ожидается в конце этого года или в начале следующего. Утечка указывает на то, что развитие технологии трассировки лучей станет ключевым направлением RDNA 4.

Среди заявленных функций:

— Двойной движок пересечения лучей
— Преобразование RT-инстанс нодов
— 64-битный RT-нод
— Оптимизация пары треугольников для трассировки лучей
— Улучшенное кодирование флагов изменений в барицентрических координатах
— Улучшение структуры BVH
— Поддержка RT для пересечения OBB и инстанс нодов

Ранее утечки указывали на то, что RDNA 4 получит полностью переработанную трассировку, чтобы конкурировать с лидирующей в этой области Nvidia. Radeon RX 7900 XTX, представляющий вершину архитектуры RDNA 3, уступает более старой RTX 3090 Ti в задачах трассировки лучей, несмотря на превосходство над RTX 4080 Nvidia в растеризованной производительности.

В целом, все заявленные функции указывают на значительное улучшение производительности и качества трассировки лучей. Однако пока невозможно сказать, как это отразится на частоте кадров.

ИИ-компоненты в RDNA 3 предназначены для задач ИИ, а не для RT или масштабирования изображений FSR, поэтому делать выводы до появления точных тестов RT на RDNA 4 сложно. Ожидается, что PS5 Pro будет частично использовать RDNA 4 для повышения производительности RT, но в основном будет построена на графической архитектуре RDNA 3.

Согласно другой утечке от @Kepler_L2, анонс GPU на RDNA 4 ожидается не раньше CES в начале 2025 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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