Обновление No Man's Sky раскрывает графические улучшения для PlayStation 5 Pro и устанавливает рекорд по числу игроков в Steam

В последнем обновлении No Man's Sky для PlayStation 5 Pro, известном под кодовым названием Trinity, были обнаружены улучшения графики, которые появятся в игре на новом аппаратном обеспечении. Это подтверждает существование и подготовку к выпуску обновленной версии консоли. Рассмотрим, какие изменения ожидаются и что это значит для пользователей.
По информации от пользователя ThatBomberBoi, в обновлении для No Man's Sky появилась графическая предустановка под кодовым названием Trinity, что является ещё одним доказательством скорого выхода консоли PlayStation 5 Pro. Улучшения включают.
Хотя серьезных обновлений на первый взгляд не много, есть вероятность, что игра сможет лучше использовать внутренние ресурсы новой системы, что приведет к дальнейшим улучшениям в будущем.
Последнее обновление No Man's Sky привлекло большое количество игроков. С выходом Worlds Part I, 21 июля было зарегистрировано рекордное количество одновременно играющих в Steam — 48,821. Это достижение подчеркивает улучшения и популярность игры.
Официальная презентация PlayStation 5 Pro ещё не состоялась, но по слухам, консоль должна выйти в 2024 году. Ожидается, что новая версия будет обладать более мощными техническими характеристиками и предложит улучшенный игровой опыт.
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