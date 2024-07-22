Глава разработчика Warframe критикует крупных издателей за быструю отмену live-service игр

Почему крупные издатели отказываются от своих live-service проектов

2:11 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Стив Синклер, генеральный директор студии Digital Extremes, известной своей популярной игрой Warframe, в интервью VGC раскритиковал крупных издателей, которые, по его мнению, слишком быстро отказываются от своих live-service проектов.

Фото: flickr.com by Kevin Tao, CC BY 2.0

По словам Синклера, издатели рассматривают релиз игры как её окончательный этап, хотя на самом деле это только начало. Они обладают финансовыми ресурсами для поддержки проектов, но часто этого не делают. Игра выходит, сталкивается с проблемами и затем быстро прекращается.

Синклер уверен, что большинство игр-сервисов, особенно те, что находятся под управлением крупных издателей, можно спасти. Он считает, что "обидно, когда ты тратишь годы на разработку систем, технологий и создание сообщества, а затем из-за высоких операционных расходов просто отказываешься от проекта". По его мнению, многие многообещающие проекты закрываются слишком рано.

Тем не менее, успешный пример Warframe скорее исключение, чем правило. Не все издатели могут позволить себе длительную поддержку убыточного проекта. Например, Warner Bros. понесла убытки в размере $200 миллионов на игре Suicide Squad: Kill the Justice League, но у компании были такие ресурсы. Даже если есть шанс на спасение проекта, иногда проще инвестировать в новое начинание.

Кроме того, крупные компании подвержены давлению со стороны акционеров. Ни один руководитель не рискнет предложить дополнительно инвестировать в проект, который уже провалился.

Есть и примеры игр, которые пытались следовать этой стратегии, но безуспешно. Marvel's Avengers получала обновления в течение двух лет, а Exoprimal — четыре сезона, но это не спасло их от закрытия.

Live-service игры остаются рискованным, но потенциально прибыльным вложением для издателей. Однако успех таких проектов, как Warframe или No Man's Sky, скорее исключение, чем правило, и не может служить универсальной стратегией для всей индустрии.