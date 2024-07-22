Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Врёт как дышит": Томас Бах заявил, что в МОК нет дискрминации
Невролог Скоробогатых: как отличить мигрень от других видов головной боли
Пошаговый рецепт приготовления культового блюда
Дональд Трамп пригласил Роберта Кеннеди в свою команду
Гуф публично помирился с сестрой после конфликта из-за гонораров
Выдвижение Камалы Харрис на пост президента вызывает дискуссии
Почему мужская кожа лица выглядит лучше, чем женская?
В Одессе в результате удара ВКС РФ погибли 18 британских спецназовцев
Турист из Карелии отсудил 248 тысяч рублей за ужасный отдых за границей
Глава разработчика Warframe критикует крупных издателей за быструю отмену live-service игр

Почему крупные издатели отказываются от своих live-service проектов

2:11
Видеоигры

Стив Синклер, генеральный директор студии Digital Extremes, известной своей популярной игрой Warframe, в интервью VGC раскритиковал крупных издателей, которые, по его мнению, слишком быстро отказываются от своих live-service проектов.

Почему крупные издатели отказываются от своих live-service проектов
Фото: flickr.com by Kevin Tao, CC BY 2.0

По словам Синклера, издатели рассматривают релиз игры как её окончательный этап, хотя на самом деле это только начало. Они обладают финансовыми ресурсами для поддержки проектов, но часто этого не делают. Игра выходит, сталкивается с проблемами и затем быстро прекращается.

Синклер уверен, что большинство игр-сервисов, особенно те, что находятся под управлением крупных издателей, можно спасти. Он считает, что "обидно, когда ты тратишь годы на разработку систем, технологий и создание сообщества, а затем из-за высоких операционных расходов просто отказываешься от проекта". По его мнению, многие многообещающие проекты закрываются слишком рано.

Тем не менее, успешный пример Warframe скорее исключение, чем правило. Не все издатели могут позволить себе длительную поддержку убыточного проекта. Например, Warner Bros. понесла убытки в размере $200 миллионов на игре Suicide Squad: Kill the Justice League, но у компании были такие ресурсы. Даже если есть шанс на спасение проекта, иногда проще инвестировать в новое начинание.

Кроме того, крупные компании подвержены давлению со стороны акционеров. Ни один руководитель не рискнет предложить дополнительно инвестировать в проект, который уже провалился.

Есть и примеры игр, которые пытались следовать этой стратегии, но безуспешно. Marvel's Avengers получала обновления в течение двух лет, а Exoprimal — четыре сезона, но это не спасло их от закрытия.

Live-service игры остаются рискованным, но потенциально прибыльным вложением для издателей. Однако успех таких проектов, как Warframe или No Man's Sky, скорее исключение, чем правило, и не может служить универсальной стратегией для всей индустрии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки
Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки
Последние материалы
Выдвижение Камалы Харрис на пост президента вызывает дискуссии
Почему мужская кожа лица выглядит лучше, чем женская?
В Одессе в результате удара ВКС РФ погибли 18 британских спецназовцев
Турист из Карелии отсудил 248 тысяч рублей за ужасный отдых за границей
Почему крупные издатели отказываются от своих live-service проектов
Брюссельская капуста: польза и вред для здоровья
"Разыскивается Байден": в США нарастает беспокойство по поводу судьбы президента
Как правильно делать пилинг в домашних условиях: простые советы и рецепты
Как избежать растрескивания капусты
Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку в рамках госпрограмм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников