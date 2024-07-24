Skull & Bones выйдет на Steam: защитное ПО и проблемы для россиян

Компания Ubisoft анонсировала релиз популярной игры Skull & Bones на платформе Steam, который состоится 22 августа. Ранее игра была доступна только через лаунчер Ubisoft Connect.
На странице игры в магазине Valve указано, что Skull & Bones будет защищена античит-системой Denuvo, и её можно будет установить на максимум пять устройств. Кроме того, игрокам необходимо будет зарегистрировать аккаунт Ubisoft и связать его с аккаунтом Steam. Это может вызвать трудности у пользователей из России и Белоруссии, так как Ubisoft приостановила продажу своих игр в этих странах.
В данный момент цена игры на Steam не раскрыта.
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