Коты против Бабы-Яги: 29 июля выйдет новая российская стратегия Cats on Duty

Новая российская стратегия Cats on Duty выйдет 29 июля 2024 года на PC

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Студия Prikol Team объявила о выходе новой российской стратегии с элементами "защиты башен" и "три в ряд" под названием Cats on Duty.

Фото: Steam by Prikol Team, ESDigital Games, PDM

Игра выйдет на PC 29 июля 2024 года, а позже станет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

Игрокам предстоит управлять группой котов, сражающихся с различными монстрами, включая зомби, пауков, скелетов и Бабу-Ягу. В игре представлено более 50 видов противников и разнообразный арсенал оружия, от винтовок до мечей.

С помощью механики "три в ряд" геймеры смогут добывать ресурсы и нанимать разных котов-защитников, таких как ассасины, снайперы и Кот в сапогах.