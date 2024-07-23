Новая Лара Крофт: кто станет звездой долгожданного сериала от Amazon MGM Studios?

Amazon MGM Studios готовится к съёмкам сериала Tomb Raider

0:53 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Руководитель сериального подразделения Amazon MGM Studios Вернон Сандерс сообщил о подготовке к съемкам шоу по франшизе Tomb Raider, запланированным на начало 2025 года.

Фото: Openverse by Stefans02, CC BY 2.0

В настоящее время студия занимается поиском актрисы на роль Лары Крофт, с планами на кастинг по всему миру. Автором сценария и исполнительным продюсером сериала назначена Фиби Уоллер-Бридж, известная по работам над "Дрянь" и "Индиана Джонс 5". Сценарий напишет Меган Макдоннелл, работавшая над "Ванда/Вижн" и "Капитан Марвел 2".

Сериал создается в партнерстве с Crystal Dynamics, которое также включает выпуск фильма. Amazon Games станет издателем следующей игры во франшизе Tomb Raider от Crystal Dynamics, подробности о которой пока не разглашаются.