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Исторический обман в Assassin's Creed: темнокожий самурай Ясукэ оказался вымыслом

Историк Томас Локли уволен за подделку биографии самурая Ясукэ

0:44
Видеоигры

Недавно стало известно, что личность темнокожего самурая Ясукэ, представленного в игре Assassin's Creed: Shadows, была выдумана историком Томасом Локли.

Историк Томас Локли уволен за подделку биографии самурая Ясукэ
Фото: Официальный трейлер "Assassin's Creed Shadows"

Локли на протяжении десяти лет изменял факты на Wikipedia, чтобы подогнать их под свою книгу "African Samurai: The True Story of Yasuke". После разоблачения он удалил свои страницы в социальных сетях. Несмотря на заявления Локли об отсутствии участия в разработке игры, он консультировал Ubisoft и участвовал в их подкастах.

Вследствие этого скандала, токийский университет Нихон уволил Локли, а японская медиакомпания NHK удалила все передачи, ссылавшиеся на его работы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Историк Томас Локли уволен за подделку биографии самурая Ясукэ
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