Исторический обман в Assassin's Creed: темнокожий самурай Ясукэ оказался вымыслом

Недавно стало известно, что личность темнокожего самурая Ясукэ, представленного в игре Assassin's Creed: Shadows, была выдумана историком Томасом Локли.
Локли на протяжении десяти лет изменял факты на Wikipedia, чтобы подогнать их под свою книгу "African Samurai: The True Story of Yasuke". После разоблачения он удалил свои страницы в социальных сетях. Несмотря на заявления Локли об отсутствии участия в разработке игры, он консультировал Ubisoft и участвовал в их подкастах.
Вследствие этого скандала, токийский университет Нихон уволил Локли, а японская медиакомпания NHK удалила все передачи, ссылавшиеся на его работы.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.