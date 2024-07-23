Исторический обман в Assassin's Creed: темнокожий самурай Ясукэ оказался вымыслом

Историк Томас Локли уволен за подделку биографии самурая Ясукэ

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Недавно стало известно, что личность темнокожего самурая Ясукэ, представленного в игре Assassin's Creed: Shadows, была выдумана историком Томасом Локли.

Фото: Официальный трейлер "Assassin's Creed Shadows"

Локли на протяжении десяти лет изменял факты на Wikipedia, чтобы подогнать их под свою книгу "African Samurai: The True Story of Yasuke". После разоблачения он удалил свои страницы в социальных сетях. Несмотря на заявления Локли об отсутствии участия в разработке игры, он консультировал Ubisoft и участвовал в их подкастах.

Вследствие этого скандала, токийский университет Нихон уволил Локли, а японская медиакомпания NHK удалила все передачи, ссылавшиеся на его работы.