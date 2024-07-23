Скандалы с играми обрушили акции Ubisoft до рекордного минимума

Акции компании Ubisoft упали до минимума с сентября 2015 года, достигнув €19,38 на закрытии торгов 19 июля 2024 года.
Это произошло после публикации последнего финансового отчета, несмотря на то, что прибыль в первом квартале 2025 финансового года составила €290 млн, превысив ожидаемые €275 млн.
С 2018 года стоимость акций Ubisoft уменьшилась примерно в пять раз, что связано со скандалами вокруг предстоящих игр Star Wars: Outlaws и Assassin's Creed: Shadows. Официально игры получили положительные отзывы, но геймеры и журналисты их раскритиковали.
Также Ubisoft занимается реструктуризацией, что ограничивает выпуск новых игр.
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