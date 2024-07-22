"Игроки почувствуют разочарование": разработчики GTA предупреждают — не стоит ожидать от GTA 6 технологического скачка

Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 не утихает, но стоит ли ожидать революционных изменений по сравнению с предыдущей частью? Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar Games, поделился своими мыслями о трудностях, с которыми столкнулись разработчики новой игры.
В интервью с YouTube-каналом SanInPlay Вермей, работавший в Rockstar с 1995 по 2009 год, высказал своё мнение о предстоящем релизе. По его мнению, GTA 6 не будет сильно отличаться от пятой части:
"Думаю, в первый день некоторые игроки могут почувствовать легкое разочарование, но это все равно будет лучшая игра на рынке."
Бывший разработчик отметил, что у него нет инсайдерской информации, но считает, что замедление технологического прогресса усложняет создание по-настоящему инновационного продукта:
"Разница между PlayStation 1 и PlayStation 2 была колоссальной, а между PlayStation 4 и PlayStation 5 она не так заметна. Поэтому нет такого технологического скачка, позволяющего сделать все радикально иначе и лучше."
Однако Вермей подчеркнул несколько впечатляющих моментов из первого трейлера GTA 6. Его особенно поразила сцена на пляже, где каждый персонаж занят своим делом и обладает уникальной анимацией. Такая насыщенность действий в открытом мире может стать тем критическим фактором, который заставит "поверить" в игру.
Бывший технический директор также одобрил выбор сеттинга и атмосферу "флоридского безумия" с аллигаторами и другими характерными элементами, считая, что это идеально вписывается во вселенную GTA.
Несмотря на сдержанный оптимизм Вермея, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник ранее заявлял, что Rockstar стремится к совершенству и созданию беспрецедентного игрового опыта в GTA 6.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.