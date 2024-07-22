"Игроки почувствуют разочарование": разработчики GTA предупреждают — не стоит ожидать от GTA 6 технологического скачка

Разработчики GTA предупреждают, что игроки могут почувствовать разочарование от GTA 6

2:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 не утихает, но стоит ли ожидать революционных изменений по сравнению с предыдущей частью? Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar Games, поделился своими мыслями о трудностях, с которыми столкнулись разработчики новой игры.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

В интервью с YouTube-каналом SanInPlay Вермей, работавший в Rockstar с 1995 по 2009 год, высказал своё мнение о предстоящем релизе. По его мнению, GTA 6 не будет сильно отличаться от пятой части:

"Думаю, в первый день некоторые игроки могут почувствовать легкое разочарование, но это все равно будет лучшая игра на рынке."

Бывший разработчик отметил, что у него нет инсайдерской информации, но считает, что замедление технологического прогресса усложняет создание по-настоящему инновационного продукта:

"Разница между PlayStation 1 и PlayStation 2 была колоссальной, а между PlayStation 4 и PlayStation 5 она не так заметна. Поэтому нет такого технологического скачка, позволяющего сделать все радикально иначе и лучше."

Однако Вермей подчеркнул несколько впечатляющих моментов из первого трейлера GTA 6. Его особенно поразила сцена на пляже, где каждый персонаж занят своим делом и обладает уникальной анимацией. Такая насыщенность действий в открытом мире может стать тем критическим фактором, который заставит "поверить" в игру.

Бывший технический директор также одобрил выбор сеттинга и атмосферу "флоридского безумия" с аллигаторами и другими характерными элементами, считая, что это идеально вписывается во вселенную GTA.

Несмотря на сдержанный оптимизм Вермея, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник ранее заявлял, что Rockstar стремится к совершенству и созданию беспрецедентного игрового опыта в GTA 6.