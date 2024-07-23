Это невозможно представить: что приготовила новая PS5 Pro

Стали известны возможности PS5 Pro с новой архитектурой AMD

PS5 Pro, по-прежнему окружённая тайной, может оказаться настоящим технологическим гигантом. Согласно последним утечкам, новая версия PS5 может использовать элементы архитектуры AMD RDNA4, что предполагает значительный прирост производительности, особенно в области трассировки лучей.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

По данным источника Kepler_L2, который в прошлом предоставлял надёжную информацию о компьютерном оборудовании, PS5 Pro должна использовать архитектуру RDNA 3.5 для растеризации, но одновременно интегрировать некоторые функции RDNA 4. Этот гибридный подход может сделать консоль своего рода переходным мостом между нынешним и следующим поколениями игровых устройств.

Основное внимание будет уделено улучшениям в трассировке лучей. Упоминаются такие технологии, как Double Ray Tracing Intersect, RT Instance Note Transform и 64B RT Notes. Кроме того, PS5 Pro будет включать в себя такие элементы, как Wave Matrix Multiply Accumulate (WMMA) и систему предварительной загрузки данных, что должно существенно повысить её графическую производительность.

Хотя большая часть этой информации может показаться загадочной для обычного геймера, она указывает на то, что PS5 Pro может оказаться более близкой к следующему поколению консолей, чем PS4 Pro была к PS4.