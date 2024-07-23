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Valorant на консолях: дождались

Valorant выйдет на консолях 26 июля

1:05
Видеоигры

В прошлом месяце Riot Games объявила, что ее успешный многопользовательский шутер Valorant наконец-то доберется до консолей. Хотя точная дата релиза пока не была озвучена, игра уже начала бета-тестирование на PS5 и Xbox Series X/S. Похоже, что релиз полновесной версии уже не за горами.

Valorant выйдет на консолях 26 июля
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Согласно информации от известного инсайдера eXtas1stv в Twitter, ограниченное бета-тестирование Valorant на консолях близится к завершению, и выход игры на консолях намечен на 26 июля, то есть уже в конце этой недели. Riot Games ранее не раскрывала конкретную дату выхода, ограничившись лишь заявлением, что релиз состоится в этом году.

В данный момент Valorant доступен только на ПК. Riot Games также подтвердила, что поддержка гироскопа на PS5 не будет реализована, поскольку контроллер Xbox не поддерживает эту технологию, а студия хочет сохранить единые условия для всех платформ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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