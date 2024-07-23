Новенькая карточка от NVIDIA уже на подходе: где она появится впервые

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NVIDIA GeForce RTX 50 будут представлены на выставке CES 2025

2:16
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После технологической выставки Computex журналисты поделились своими впечатлениями и идеями, основанными на разговорах с партнерами и представителями различных компаний. Однако, если они не общались непосредственно с руководством, информация часто оказывается неточной.

NVIDIA GeForce RTX 50 будут представлены на выставке CES 2025
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Обычно сотрудники отдела маркетинга имеют меньше информации по сравнению с инженерными командами, которые раскрывают детали только после завершения разработки. Объединив данные из различных источников, можно с уверенностью сказать, что серии AMD Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA4 и Intel ARC B на базе Battlemage/Xe2-HPG в этом году не появятся.

Также видно, что NVIDIA не спешит с запуском серии GeForce RTX 50. Хотя точные сроки анонса остаются неопределенными, существует мнение, что анонс может состояться к концу этого года, а выпуск — в 2025 году.

Это соответствует стратегии NVIDIA, которая предпочитает отделять анонсы от фактического релиза продуктов, используя различные эмбарго для публикации спецификаций, цен, распаковок, обзоров и окончательного запуска.

По информации от Kopite7kimi, NVIDIA не планирует представлять новые игровые графические процессоры Blackwell до CES (7-10 января 2025 года). Обычно выставка связана с обновлениями ноутбуков, но в этом году NVIDIA может изменить традиции.

Ранее дискретные серии RTX для настольных ПК анонсировались на отдельных мероприятиях, но теперь это может измениться. Хотя такие прогнозы следует воспринимать с осторожностью, стоит отметить, что у Kopite7kimi есть хороший послужной список в области утечек.

Дата релиза, характеристики и цены могут измениться, но, похоже, что все предстоящие дискретные архитектуры GPU будут представлены только в 2025 году. С другой стороны, это дает больше времени для накопления средств на новые продукты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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