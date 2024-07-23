Психологи выяснили, как жестокие видеоигры влияют на склонность к насилию

Frontiers in Psychology: жестокие видеоигры не провоцируют на физическое насилие

Британские ученые из Ноттингемского университета выяснили, что жестокие видеоигры не побуждают геймеров к физическому насилию. Тем не менее, такие игры могут усиливать вербальную агрессию. Эти результаты опубликованы в научном журнале Frontiers in Psychology.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

Психологи опросили 166 человек со средним возрастом 25,2 года. Участники заполнили анкету, ответив на вопросы о том, сколько времени они тратят на игры в неделю и какие жанры предпочитают. Кроме того, они прошли опрос по шкале агрессии Басса-Перри, который включает 29 пунктов для оценки различных аспектов враждебного поведения — от физического насилия до недоверия к людям.

Одним из основных выводов стало то, что тип видеоигр влияет на уровень агрессии. Участники, предпочитающие более жестокие игры, демонстрировали более высокий уровень вербальной агрессии и враждебности, часто выражающейся в оскорблениях других игроков.

Также было установлено, что личностные качества, такие как нарциссизм, низкая самооценка или склонность к агрессии, не влияют на выбор жестоких или безобидных видеоигр.

Ученые отметили, что высокий уровень агрессии наблюдался у геймеров, которых привлекала возможность примерить на себя роли вора или киллера в виртуальном мире — роли, которые считаются неприемлемыми в обществе. В этом случае игры становятся способом эскапизма.