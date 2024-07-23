Названы лучшие сериалы первой половины 2024 года

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На IMDb назвали лучшие сериалы первой половины 2024 года

0:45
Видеоигры

Сайт IMDb опубликовал рейтинг лучших шоу первой половины 2024 года, основанный на оценках пользователей. В список вошли десять популярных проектов, среди которых есть и анимационные сериалы.

На IMDb назвали лучшие сериалы первой половины 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0

Первое место заняло аниме "Ван-Пис", которое получило новые эпизоды в 2024 году. Замыкает рейтинг комедийный боевик "Джентльмены". Также в списке оказалась одна игровая адаптация — Fallout.

Топ-10 лучших шоу 2024 года:

  • "Ван-Пис"
  • "Сегун"
  • "Люди Икс '97"
  • "Медведь"
  • "Fallout"
  • "Пацаны"
  • "Дом Дракона"
  • "Настоящий детектив"
  • "Один день"
  • "Джентльмены"
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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