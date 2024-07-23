Названы лучшие сериалы первой половины 2024 года
На IMDb назвали лучшие сериалы первой половины 2024 года
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Сайт IMDb опубликовал рейтинг лучших шоу первой половины 2024 года, основанный на оценках пользователей. В список вошли десять популярных проектов, среди которых есть и анимационные сериалы.
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0
Первое место заняло аниме "Ван-Пис", которое получило новые эпизоды в 2024 году. Замыкает рейтинг комедийный боевик "Джентльмены". Также в списке оказалась одна игровая адаптация — Fallout.
Топ-10 лучших шоу 2024 года:
- "Ван-Пис"
- "Сегун"
- "Люди Икс '97"
- "Медведь"
- "Fallout"
- "Пацаны"
- "Дом Дракона"
- "Настоящий детектив"
- "Один день"
- "Джентльмены"
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.