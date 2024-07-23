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Видеоигры помогают развивать профессиональные навыки

Психологи обнаружили, что видеоигры помогают развивать профессиональные навыки

1:26
Видеоигры

Исследователи из Университета Суррея выяснили, что предпочтения в видеоиграх различаются у людей в зависимости от их профессий. Это открытие может помочь в развитии определенных профессиональных навыков. Результаты исследования были опубликованы в журнале Simulation & Gaming.

Психологи обнаружили, что видеоигры помогают развивать профессиональные навыки
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, PDM

Видеоигры способны улучшать зрительно-моторную координацию, навыки решения проблем и решительность. В ходе исследования ученые проанализировали игровые привычки 16 тысяч игроков, зарегистрированных на платформе Steam. Они изучили 800 самых популярных игр и включили в анализ только тех участников, которые указали информацию о своей профессии.

Оказалось, что IT-специалисты и инженеры чаще играли в головоломки и стратегии, что, возможно, способствует улучшению их пространственных навыков. Руководители предпочитали ролевые игры, развивающие организационные навыки и планирование.

Исследование также выявило значительные гендерные различия: женщины чаще играли в одиночные игры, тогда как мужчины предпочитали шутеры.

Ученые считают, что работодатели могут использовать информацию о игровых навыках кандидатов при подборе персонала. Кроме того, разработчики игр могут сосредоточиться на развитии межличностных навыков в своих продуктах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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