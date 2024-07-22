Microsoft рассматривает сокращение маркетинговых усилий для Xbox в Европе: подтверждения и последствия

Microsoft может сократить маркетинг Xbox в Европе в пользу США

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В последнее время появились слухи о том, что Microsoft может уменьшить маркетинговые усилия для Xbox в Европе в пользу более сильного акцента на США и другие регионы. Новое интервью с Майклом Флаттом, руководителем маркетинга Xbox в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), предположительно подтверждает эти намерения.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

В беседе с Marketing Week Флатт открыто обсудил финансирование Microsoft для Xbox в Европе. Он отметил, что команде приходится быть очень творческой, чтобы соперничать с PlayStation, который обладает значительными маркетинговыми бюджетами в этом регионе.

Финансовые ограничения заставляют нас более упорно работать против конкурентов. Мы не располагаем такими же масштабными рекламными бюджетами, поэтому нам приходится проявлять изобретательность и настойчивость в борьбе за рынок, который может уйти в другие руки.

Эти заявления вызывают вопросы, учитывая, что Microsoft — одна из крупнейших корпораций в мире. Фанаты Xbox долгое время критикуют компанию за неактивное продвижение, и многие игроки до сих пор не знакомы с ключевыми продуктами, такими как Xbox Game Pass, что свидетельствует о проблемах в продвижении.

Несмотря на это, Microsoft обещает значительное присутствие Xbox на gamescom в Кельне, однако этот ивент не достигает широкой аудитории казуальных игроков.

Ситуация с маркетингом Xbox в Европе отражает общую тенденцию сокращения расходов в многих компаниях. Но учитывая масштабы и ресурсы Microsoft, возникает вопрос, почему компания не может себе позволить более активное продвижение на европейском рынке.

Если текущая динамика сохранится, основным рынком для Xbox может остаться только США. Это может привести к замкнутому циклу: меньше маркетинговых усилий -> меньше игроков -> меньше продаж и база для игр -> … В то же время PlayStation и Nintendo активно расширяют свои аудитории на различных рынках.