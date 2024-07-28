Почему Xbox всё ещё не может соперничать с PlayStation

Как Xbox сталкивается с финансовыми вызовами перед лицом конкуренции с PlayStation

1:23 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Руководитель европейского отделения Xbox, Майкл Флатт признал, что их финансирование не может сравниться с PlayStation. Флатт подчеркнул, что Sony в Европе работает гораздо успешнее благодаря высокому уровню финансирования и более эффективной маркетинговой стратегии.

Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

Несмотря на то, что Microsoft занимает второе место в мире по рыночной капитализации, $3,25 трлн и недавно приобрела Bethesda за $8,1 млрд и Activision Blizzard за $68,7 млрд, проблемы с продвижением Xbox остаются.

Майкл Флатт, руководящий продажами в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, указывает на то, что на многих европейских рынках, кроме Великобритании, Xbox испытывает трудности. Некоторые издатели даже высказывают сомнения в целесообразности поддержки платформы.

Были слухи о возможном уходе Xbox с европейского рынка. Флатт объяснил, что им приходится работать значительно усерднее для конкуренции с PlayStation, которая имеет доступ к значительно большим маркетинговым ресурсам. Он отметил, что Microsoft придерживается более ответственного подхода к финансовым вложениям в медиа, что требует экономии и упорства в борьбе за ресурсы.