Не покупайте новый аккумулятор до того, как прочитаете это

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Как проверить степень износа аккумулятора ноутбука на Windows, MacOS и ChromeOS

1:40
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Пользователь форума iXBT. com поделился методом, позволяющим определить степень износа аккумулятора ноутбука.

Как проверить степень износа аккумулятора ноутбука на Windows, MacOS и ChromeOS
Фото: Freepik by freepik, PDM

Для Windows:

  1. Откройте меню "Пуск" и введите "PowerShell" или "Command Prompt".
  2. Кликните правой кнопкой мыши по нужной программе и выберите "Запуск от имени администратора".
  3. Введите команду powercfg /batteryreport /output "c:batteryreport.html" и нажмите Enter.
  4. Если у вас нет прав администратора, просто выполните powercfg /batteryreport.
  5. Проверьте, что "Политика диагностики" активна в диспетчере служб Windows (services.msc), если возникла ошибка.
  6. Откройте созданный HTML-отчет, чтобы просмотреть историю ёмкости аккумулятора и сравнить текущую ёмкость с изначальной.

Для MacOS:

  1. Нажмите на логотип Apple в левом углу экрана и выберите "Системные настройки", затем "Батарея".
  2. В настройках батареи можно будет увидеть текущее состояние аккумулятора и его процентное соотношение от изначальной ёмкости для ноутбуков с чипами Apple Silicon.
  3. Чтобы узнать количество циклов зарядки, зайдите в "Сведения о системе" через Spotlight или через папку "Приложения" → "Утилиты", откройте раздел "Питание".

Для ChromeOS:

  1. Перейдите в "Настройки", выберите "О ChromeOS" на левой панели.
  2. В разделе "Диагностика" можно получить информацию о времени до разряда устройства, состоянии аккумулятора в процентах, количестве циклов зарядки и текущем потреблении энергии.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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