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Удивительные результаты тестов DDR5 против DDR4 — вы не поверите разнице

Эффективность DDR5 против DDR4: новые данные по производительности

4:19
Видеоигры

На YouTube-канале TheSpyHood провели тестирование памяти DDR5 6000 МГц и DDR4 3000 МГц на ультра-настройках в разрешениях 1440p и 4К.

Эффективность DDR5 против DDR4: новые данные по производительности
Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM
  • В игре "Ghost of Tsushima" при разрешении 1440p средний FPS составил 108 (DDR5) и 99 (DDR4), а в 4К — 70 и 65 соответственно.
  • В "Horizon Forbidden West" при 1440p средний FPS был 113 (DDR5) и 104 (DDR4), в 4К — 74 и 71 соответственно.
  • "Call of Duty Modern Warfare III" показала в 2К средний FPS 145 (DDR5) и 131 (DDR4), в 4К — 87 и 80 соответственно. Повторные тесты показали 148 и 137 FPS в 1440p и 88 и 83 FPS в 4К.
  • "The Last of Us" демонстрировала в 1440p средний FPS 90 (DDR5) и 81 (DDR4), в 4К — 59 и 55 соответственно.
  • "Resident Evil 4" в 1440p достигла средних 141 к/с и 128 к/с (DDR5 и DDR4), в 4К — 87 и 79 к/с соответственно.
  • "A Plague Tale Requiem" показала в 1440p средний FPS 115 (DDR5) и 101 (DDR4), в 4К — 71 к/с и 64 к/с соответственно.
  • "Spider-Man" в 1440p достигла средних 204 к/с (DDR5) и 187 к/с (DDR4), в 4К — 116 и 103 к/с соответственно.
  • "Hitman III" показала в 1440p средний FPS 194 (DDR5) и 177 (DDR4), в 4К — 125 и 114 к/с соответственно.
  • "Cyberpunk 2077" в 1440p показала средний FPS 118 (DDR5) и 105 (DDR4), в 4К — 56 и 49 к/с соответственно.
  • "Horizon Zero Dawn" в 1440p достигла среднего FPS 174 (DDR5) и 159 (DDR4), в 4К — 101 и 92 к/с соответственно.
  • "Farcry 6" показала в 1440p средний FPS 173 (DDR5) и 156 (DDR4), в 4К — 112 и 100 к/с соответственно.

Разница в производительности между DDR5 6000 МГц и DDR4 3000 МГц составила в среднем 11% (1440p) и 9% (4К).

Конфигурация тестовых систем:

ОС: Windows 11 Pro 64 Bit;
Процессор: Intel Core i9-14900K;
Материнская плата: Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI для DDR5 и MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI D4 для DDR4;
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB;
Система охлаждения: MSI MAG Coreliquid C360 AIO;
Блок питания: Asus ROG Thor Platinum II 1200 Вт;
Оперативная память: 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц и 2x16 ГБ DDR4 3000 МГц.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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