Как недорогая термопаста убивает производительность NVIDIA

Выявлены причины ухудшения теплопроводности в видеокартах NVIDIA

1:24 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно известный блогер и энтузиаст Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) провел расследование, которое помогло выявить причину перегрева видеокарт серии NVIDIA RTX 40XX.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

В ходе своего анализа Валлоссек обнаружил, что многие производители этих видеокарт применяют недорогую термопасту, которая эффективна только в течение первых нескольких месяцев использования.

Для исследования Валлоссек использовал видеокарту Manli GeForce RTX 4080 16 ГБ Gallardo, проведя тесты на специализированном стенде.

Он выяснил, что при тонком нанесении термопаста обеспечивает хорошую теплопроводность, однако её эффективность существенно падает с увеличением толщины слоя. Со временем паста теряет свои свойства из-за высыхания, ухудшая теплоотдачу. Это связано с использованием в составе пасты крупных частиц оксида алюминия.

Кроме того, Валлоссек предположил, что подобную термопасту могут использовать и другие производители видеокарт, что приводит к схожим проблемам с перегревом. Хотя замена термопасты может значительно улучшить охлаждение, самостоятельное вмешательство в конструкцию кулера часто приводит к аннулированию гарантии на устройство.