Новый шутер от первого лица в викторианском мире Hunt: Showdown 1896 получил рейтинг ESRB 17+

Hunt: Showdown 1896, ожидаемый в ближайшее время, получил рейтинг 17+

Совет по рейтингу программного обеспечения для развлечений США (ESRB) присвоил рейтинг зрелости 17+ игре Hunt: Showdown 1896, которая скоро выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Она представляет собой шутер от первого лица с элементами охоты на монстров, действие которого происходит в альтернативной версии викторианской эпохи.

Фото: wikipedia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

В Hunt: Showdown 1896 игроки вооружаются различными видами оружия, такими как биты с лезвиями, дубинки, кастеты и огнестрельное оружие, чтобы сражаться с зомби-подобными существами и соперниками. Она выделяется жестокими и реалистичными сценами, включая звуки ударов, выстрелы и брызги крови. Некоторые виды оружия позволяют проламывать головы зомби или отрезать им конечности.

Интересно, что Hunt: Showdown 1896 имеет отдельный список в ESRB и не является продолжением оригинальной игры Hunt: Showdown. Генеральный менеджер Crytek, Дэвид Файфилд, в конце 2023 года подтвердил, что планов на создание полноценного продолжения, такого как Hunt 2, нет. Вместо этого студия планирует продолжать развивать текущую игру по аналогии с обновлениями в Fortnite:

Таким образом, Hunt: Showdown 1896 может быть как продолжением бренда, так и ребрендингом самой игры. Разработчики также подтвердили, что в следующем месяце будет добавлена поддержка PlayStation 5 и Xbox Series S|X, в то время как поддержка консолей старого поколения будет прекращена.