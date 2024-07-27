Глава Ubisoft предсказывает: GTA 6 поднимет рынок видеоигр

Как GTA 6 может повлиять на продажи игр Ubisoft

1:18 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Основатель и глава Ubisoft Ив Гиймо, выразил ожидание от предстоящего релиза Grand Theft Auto 6 от Rockstar, запланированного на 2025 год.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

В ходе недавнего финансового отчета Гиймо отметил, что крупные релизы, такие как GTA 6, обычно оказывают положительное воздействие на весь игровой рынок.

"Появление новой GTA стимулирует интерес к играм в целом, что положительно сказывается на рынке", — сказал Гиймо.

Он также подчеркнул, что Ubisoft традиционно демонстрирует хорошие финансовые результаты во время выхода новых частей GTA.

Например, в 2013 году, с релизом GTA V, продукция Ubisoft показала впечатляющие продажи. Подобная ситуация повторилась в 2022 году с выходом обновления GTA V для PS5 и Xbox Series X/S.

Одним из примеров успешного совпадения релизов стал Assassin's Creed IV: Black Flag, который был выпущен через месяц после GTA V и установил рекорды продаж в серии.

Гиймо подчеркнул, что Ubisoft продолжит сосредотачиваться на создании качественных игровых продуктов, несмотря на растущую конкуренцию.