Эти учёные знают секрет превращения мусора в высокотехнологичные материалы

Инновационный подход к использованию пенополистирола в электронике

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Исследователи из Университета Делавера и Аргоннской национальной лаборатории разработали новый метод, позволяющий преобразовать отходы пенополистирола в ценный проводящий полимер PEDOT. Описанный в недавней статье в журнале JACS Au, этот метод позволяет использовать переработанный материал в создании функциональных электронных устройств, таких как гибридные солнечные элементы и органические электрохимические транзисторы.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0

Ключевым моментом процесса является сульфонирование полистирола, особенно из отходов пенополистирола, что ведет к формированию PEDOT. Используя мягкие сульфонирующие агенты, команда ученых достигла высокой степени сульфонирования с минимальными дефектами, что, по их словам, представляет собой "экологически чистый способ превращения пластиковых отходов в высокоценные электронные материалы".

Качество полученного из пенополистирола PEDOT оказалось на уровне коммерчески доступных продуктов, подчеркивая значительный потенциал этой технологии в переработке отходов и производстве полезных электронных материалов.