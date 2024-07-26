Эти учёные знают секрет превращения мусора в высокотехнологичные материалы

Исследователи из Университета Делавера и Аргоннской национальной лаборатории разработали новый метод, позволяющий преобразовать отходы пенополистирола в ценный проводящий полимер PEDOT. Описанный в недавней статье в журнале JACS Au, этот метод позволяет использовать переработанный материал в создании функциональных электронных устройств, таких как гибридные солнечные элементы и органические электрохимические транзисторы.
Ключевым моментом процесса является сульфонирование полистирола, особенно из отходов пенополистирола, что ведет к формированию PEDOT. Используя мягкие сульфонирующие агенты, команда ученых достигла высокой степени сульфонирования с минимальными дефектами, что, по их словам, представляет собой "экологически чистый способ превращения пластиковых отходов в высокоценные электронные материалы".
Качество полученного из пенополистирола PEDOT оказалось на уровне коммерчески доступных продуктов, подчеркивая значительный потенциал этой технологии в переработке отходов и производстве полезных электронных материалов.
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