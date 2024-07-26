Недавно проведенное исследование от Igor's Lab выявило проблему с использованием некачественной термопасты в видеокартах от ведущих производителей, таких как Asus, Manli, PNY и Palit. Экономия на материалах привела к тому, что эффективность охлаждения этих компонентов снижается за несколько месяцев использования.
Эксперт, который провел это исследование, указывает на то, что первоначальная эффективность охлаждения ухудшается, когда пиковые температуры достигают свыше 100 градусов Цельсия. Проблемы с некачественной термопастой, включая газовыделение, затвердевание и потерю эффективности из-за "выкачивания", становятся ключевыми факторами снижения производительности.
Детальный анализ новой видеокарты Manli GeForce RTX 4080 16GB Gallardo показал, что заводская термопаста наносится очень тонким слоем и не содержит высококачественных теплопроводящих частиц, что делает её эффективной только на короткий начальный период.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.