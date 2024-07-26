Почему ваша новая видеокарта перегревается: виноваты не вы

Производители видеокарт экономят на термопасте, рискуя производительностью

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно проведенное исследование от Igor's Lab выявило проблему с использованием некачественной термопасты в видеокартах от ведущих производителей, таких как Asus, Manli, PNY и Palit. Экономия на материалах привела к тому, что эффективность охлаждения этих компонентов снижается за несколько месяцев использования.

Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0

Эксперт, который провел это исследование, указывает на то, что первоначальная эффективность охлаждения ухудшается, когда пиковые температуры достигают свыше 100 градусов Цельсия. Проблемы с некачественной термопастой, включая газовыделение, затвердевание и потерю эффективности из-за "выкачивания", становятся ключевыми факторами снижения производительности.

Детальный анализ новой видеокарты Manli GeForce RTX 4080 16GB Gallardo показал, что заводская термопаста наносится очень тонким слоем и не содержит высококачественных теплопроводящих частиц, что делает её эффективной только на короткий начальный период.