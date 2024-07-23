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iPhone SE 4: новый бюджетный смартфон с Face ID и дизайном от iPhone 16

iPhone SE 4 унаследует дизайн от iPhone 16

1:48
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Apple планирует выпустить линейку iPhone 16 в этом году, вероятно, в сентябре, так как компания традиционно проводит свои крупные мероприятия осенью. В дополнение к этому, они также готовят новый бюджетный iPhone SE, который станет четвертым поколением устройства. Ожидаются значительные изменения в его дизайне и функционале.

iPhone SE 4 унаследует дизайн от iPhone 16
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, PDM

Дизайн и камера

iPhone SE 4 будет выглядеть практически идентично iPhone 16, особенно с задней стороны, благодаря использованию одного и того же процесса создания задней крышки. Ранее сообщения предполагали, что iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14, и хотя общий дизайн и форм-фактор останутся схожими, расположение камеры будет отличаться. В отличие от других, SE 4 будет оснащен одной камерой вместо двух.

Обновления и функции

Ожидается, что iPhone SE 4 получит значительные обновления по сравнению со своим предшественником. Устройство откажется от устаревшего дизайна с сенсорным идентификатором на кнопке Home. Гигантские рамки сверху и снизу будут устранены, уступая место более современному и практичному дизайну с большим экраном. Touch ID будет заменен на Face ID, как это было в iPhone X и последующих моделях.

Судя по всему, iPhone SE 4 станет существенным шагом вперед для бюджетной линейки Apple, предлагая пользователям обновленный дизайн и современные функции. Переход на новый процесс создания задней крышки и добавление Face ID сделают устройство привлекательным выбором для тех, кто ищет доступный, но мощный смартфон от Apple.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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