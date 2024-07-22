Как включить глобальное освещение с трассировкой лучей в Forza Motorsport: инструкция по установке мода

Если вы следили за новостями перед выходом Forza Motorsport, то наверняка помните, что разработчики из Turn 10 Studios обещали добавить глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI) после запуска игры. Однако, спустя несколько месяцев после релиза в октябре 2023 года, официальной информации об этой функции так и не появилось. К счастью, пользователь форума Forza Motorsport нашёл способ включить RTGI на ПК с помощью мода.
Для этого необходимо скопировать XML-файлы из целевой папки Visual (расположенной в папке Forza Motorsport\Content\media\pcfamily\renderscenarios) в папку Ultra, тем самым перезаписав настройки Ultra.
Александр Батталья (Alexander Battaglia) из Digital Foundry проанализировал данный мод и обнаружил, что он значительно улучшает визуальные эффекты. Помимо глобального освещения с трассировкой лучей, он улучшает расстояние прорисовки, уровень детализации и плотность объектов, таких как трава.
Самое большое визуальное улучшение достигается благодаря включению RTGI. Эта технология усиливает затенение различных деталей трассы и добавляет отраженное освещение, что позволяет локальным источникам света приобретать цвет отражаемых поверхностей.
Однако у моддинга Forza Motorsport есть свои недостатки. Возможны визуальные ошибки и сбои, а в повторах могут не использоваться правильные отражения от лучей. RTGI иногда создает видимый шум и мерцание, а дождь может неправильно отражаться на дорогах в ночное время. Кроме того, включение мода требует дополнительных ресурсов: на RTX 3080 при разрешении 1440p производительность снижается на 27% по сравнению с режимом Ultra, а при использовании вида из кокпита падение производительности достигает 40%.
Эти недостатки можно считать ожидаемыми, учитывая, что в Turn 10 Studios пока официально не включили эти расширенные графические настройки в игру. В настоящий момент мод можно рассматривать как предварительный просмотр потенциального будущего обновления.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.