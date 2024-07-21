Twitch восстановил аккаунт Дональда Трампа после трехлетней блокировки

Трамп разблокирован на Twitch cпустя более трех лет

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Спустя более трех лет после блокировки Дональда Трампа на Twitch, который был ограничен из-за опасений, что он может использовать платформу для подстрекательства к насилию после нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года, компания изменила свое решение и восстановила его аккаунт.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

В официальном заявлении Twitch говорится: "Мы восстановили канал бывшего президента Трампа. Мы считаем, что важно иметь возможность напрямую слышать от кандидатов в президенты, когда это возможно". В данный момент Трамп является официальным кандидатом от Республиканской партии на пост президента США.

Это решение представляет собой значительный контраст с январем 2021 года, когда Twitch обосновал блокировку "подстрекательской риторикой президента", назвав ее необходимой для "защиты нашего сообщества и предотвращения использования Twitch для подстрекательства к дальнейшему насилию".

После нападения на Капитолий другие социальные сети также приостановили действия аккаунтов Трампа. В частности, Марк Цукерберг заявлял, что бывший президент использовал платформы для "подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства".

На данный момент неясно, запрашивала ли кампания Трампа или какая-либо связанная с ней организация восстановление канала, или Twitch принял это решение самостоятельно. Восстановление аккаунта оказалось неожиданным: канал пока пуст, а фоновое изображение до сих пор содержит старый баннер Trump/Pence 2020.

Несмотря на отмену блокировки, Трамп может не вернуться на Twitch. Его аккаунт на X был восстановлен Илоном Маском в 2022 году, но остается неактивным, так как Трамп предпочитает использовать свою собственную платформу Truth Social. Если Трамп решит вернуться на Twitch и компания серьезно относится к соблюдению своих правил, велика вероятность, что его аккаунт может быть снова заблокирован в ближайшее время.