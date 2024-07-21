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Microsoft повышает цены на Game Pass: новые уровни подписки и их преимущества

Microsoft повышает цены на Game Pass

2:14
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Объявление Microsoft о предстоящем повышении цен на Game Pass вызвало широкое обсуждение. Федеральная торговая комиссия (FTC) недавно подала заявление в Апелляционный суд США девятого округа, утверждая, что новое предложение представляет собой "ухудшенный продукт" по сравнению с прежними ценовыми уровнями и что предлагаемые изменения наносят "тот самый вред потребителям", о котором FTC предупреждала в связи со слиянием Microsoft и Activision Blizzard.

Microsoft повышает цены на Game Pass
Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

В ответе представитель Microsoft Ракеш Килару из юридической фирмы Wilkinson Stekloff заявил, что заявление FTC "вводит в заблуждение и представляет собой внесудебное изложение фактов, продолжая попытки агентства переосмыслить свое дело в апелляции".

Килару отметил, что повышение цен на Game Pass Ultimate сопровождается "повышением ценности за счет множества новых игр, доступных в день их выхода", включая предстоящие ПК-игры, такие как Call of Duty: Black Ops 6.

Он также подчеркнул, что новый уровень Game Pass Standard включает в себя функцию мультиплеера для пользователей Xbox, которая ранее требовала отдельной подписки.

По мнению Microsoft, неправильно называть это "ухудшенной" версией прекращенного предложения Game Pass для консоли.

Microsoft утверждает, что Call of Duty остается доступной для тех, кто хочет в нее играть, и что нет никаких доказательств вреда конкуренции. Подписочный сервис Sony продолжает успешно развиваться, несмотря на ограниченное количество новых игр в день релиза по сравнению с Microsoft.

Новые цены вступят в силу с четверга, 12 сентября. Подписка на PC Game Pass подорожает с $10 до $12 в месяц, сохраняя все релизы в день выхода. Цена Game Pass Ultimate вырастет с $17 до $20 в месяц, а новый Game Pass Standard — консольное предложение без релизов в день выхода, EA Play, PC Game Pass и облачного гейминга — будет стоить $15 в месяц.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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