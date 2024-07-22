Hollow Cocoon готовится к релизу на Nintendo Switch

Hollow Cocoon выйдет на Switch 25 июля

1:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В декабре 2023 года на платформе PC (Steam) вышел хоррор под названием Hollow Cocoon. Теперь студия NAYUTA планирует выпустить игру на Switch, официальный релиз намечен на 25 июля.

Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

События Hollow Cocoon происходят в Японии 1980-х годов. Главный герой, студент по имени Минато, возвращается в родной город после того, как узнает, что его бабушка находится в тяжелом состоянии. Минато не видел её много лет и не испытывает к ней тёплых чувств из-за её отсутствия на похоронах его матери.

Разработчики обещают захватывающий сюжет с четырьмя возможными концовками. Игрокам предоставляется выбор из трёх уровней сложности, при этом можно понижать уровень во время игры. Для удобства также можно настроить камеру, изменяя угол обзора, добавляя центральную точку и отключая тряску.

По мнению пользователей, игра напоминает атмосферный хоррор Outlast, где нужно убегать от монстра, исследовать сюжет и решать головоломки. Хотя проект NAYUTA не является шедевром, он способен подарить несколько часов напряжённого геймплея.