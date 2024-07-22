Hollow Cocoon готовится к релизу на Nintendo Switch

В декабре 2023 года на платформе PC (Steam) вышел хоррор под названием Hollow Cocoon. Теперь студия NAYUTA планирует выпустить игру на Switch, официальный релиз намечен на 25 июля.
События Hollow Cocoon происходят в Японии 1980-х годов. Главный герой, студент по имени Минато, возвращается в родной город после того, как узнает, что его бабушка находится в тяжелом состоянии. Минато не видел её много лет и не испытывает к ней тёплых чувств из-за её отсутствия на похоронах его матери.
Разработчики обещают захватывающий сюжет с четырьмя возможными концовками. Игрокам предоставляется выбор из трёх уровней сложности, при этом можно понижать уровень во время игры. Для удобства также можно настроить камеру, изменяя угол обзора, добавляя центральную точку и отключая тряску.
По мнению пользователей, игра напоминает атмосферный хоррор Outlast, где нужно убегать от монстра, исследовать сюжет и решать головоломки. Хотя проект NAYUTA не является шедевром, он способен подарить несколько часов напряжённого геймплея.
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