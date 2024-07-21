Warframe: 1999 — новый квест в стиле 90-х с ретро-протофреймами и уникальными врагами

Digital Extremes анонсировала выход Warframe: 1999

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Компания Digital Extremes объявила о грядущем релизе нового квеста для Warframe под названием "1999", который перенесет игроков в атмосферу 90-х годов — эпохи перемен, ожидания нового тысячелетия и страхов перед компьютеризированным концом света.

Фото: wikimapia by Wpcpey, CC BY-SA 4.0

Анонс Warframe: 1999 состоялся на Tennocon 2023. Теперь разработчики раскрыли детали предстоящего бесплатного DLC. В альтернативной версии 90-х годов вам предстоит охотиться на знаменитого доктора Энтрати с помощью шести ретро-Протофреймов, с которыми можно взаимодействовать через старомодную систему сообщений.

Враги, с которыми вам предстоит столкнуться, — это смертоносные Зараженные Личи, которые приняли облик бойс-бэнда тех времен, известного как Technocyte Coda.

Вместе с "1999" в игру введут нового Варфрейма CYTE-09 — снайпера с модным беретом, а также новые скины, оружие и средства передвижения, включая Atomicycle — мотоцикл, который можно использовать как взрывчатое устройство.

Дополнительно Digital Extremes анонсировала пролог-квест "The Lotus Eaters", который соединит текущую сюжетную линию с началом дополнения.

Ожидается, что Warframe: 1999 выйдет зимой 2024 года, а пролог "The Lotus Eaters" будет доступен в августе 2024 года.