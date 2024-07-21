Разработчики CD Projekt Red: В The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 остаются нераскрытые секреты и пасхалки

Возможно, в The Witcher 3: Wild Hunt и/или Cyberpunk 2077 всё ещё остались не найденные секреты и пасхалки, даже спустя годы после их выхода.
Павел Саско, заместитель директора Cyberpunk 2 и ведущий разработчик Phantom Liberty, предположил это в недавнем интервью подкасту Flow Games. На вопрос, есть ли ещё скрытые секреты для фанатов в одной из этих игр, Саско ответил, что он "почти уверен, что есть".
"Я знаю несколько примеров, которые приходят на ум, и которые я никогда не видел," — сказал он. "Игрокам требуется много времени. Некоторые пасхалки и детали, которые мы спрятали в The Witcher 3, были найдены только через семь лет после выпуска полного издания. Мы со временем добавляли что-то, но были и вещи, которые всегда там были."
Саско также отметил, что разработчики CD Projekt Red намеренно включают такие сложные секреты, поскольку знают, что их игроки пользуются гайдами и могут делиться находками, помогая другим в сообществе.
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