Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Сапронова: как не попасть в ловушку на отдыхе в Турции
Как предотвратить появление мешков и тёмных кругов под глазами
Дети Бена Аффлека и Дженнифер Лопес надеются на примирение знаменитостей
Парижские рестораны страдают из-за мер безопасности перед Олимпиадой
Названы специи, которые не подходят для супа
В Северной Осетии проходит слёт юных туристов
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук редко появляется в соцсетях из-за выгорания
Гимнаст Рис Маккленаган вновь протестировал олимпийские "антисекс-кровати"
В Саратове предложили способ увеличения скорости передачи данных до 400 Гбит/с
Нагрев до 100 градусов: что происходит с термопастой NVIDIA

Партнеры NVIDIA экономят на термопасте, которая высыхает за несколько месяцев

3:01
Видеоигры

Партнёры NVIDIA по платам (Add-in Board) предположительно были уличены в использовании дешевой термопасты в последних продуктах серии GeForce RTX 40.

Партнеры NVIDIA экономят на термопасте, которая высыхает за несколько месяцев
Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

По сообщению Игоря Валлоссека из Igor's Lab, ухудшение качества термопасты стало серьёзной проблемой для многих владельцев RTX 40, так как у проблемных карт температура горячих точек превышала 100 градусов Цельсия, что вызывало резкое увеличение скорости вращения вентилятора почти до 100%. Термопаста показывала хорошие результаты в первый день использования, но её качество быстро ухудшалось в течение нескольких месяцев.

Валлоссек начал получать сообщения от подписчиков о низкой эффективности охлаждения их видеокарт. В двух статьях, посвящённых моделям RTX 4080 Gallardo и RTX 4080 TUF Gaming, он выяснил, что причиной проблем была некачественная термопаста. Повторная её замена сразу же исправляла ситуацию и возвращала температуру в норму.

Эта проблема не ограничивается отдельными партнёрами. Большинство, если не все партнёры NVIDIA, по-видимому, используют термопасту от одного и того же поставщика. Эта компания поставляет дешёвую термопасту, которая демонстрирует отличную производительность в первый день, но деградирует гораздо быстрее, чем стандартные варианты.

Чтобы подтвердить низкое качество термопасты, Валлоссек протестировал её на новой RTX 4080 Gallardo при температуре 60 градусов. Он обнаружил, что тонкий слой пасты показывал выдающиеся результаты, сравнимые с лучшими образцами, такими как Kryonaut от Thermal Grizzly.

Однако позже он заметил, что более толстые слои термопасты на RTX 4080 Gallardo ухудшают её теплопроводность до уровня обычных паст, таких как Arctic MX-6. Хотя эффект остаётся приемлемым, значительное отклонение в производительности было необычным.

Игорь также исследовал термопасту под микроскопом и обнаружил, что она представляет собой дешёвую смесь с крупными частицами размером до 16 мкм, что слишком много для термопасты. Маслянистая паста быстро высыхает и содержит большие частицы оксида алюминия, которые обеспечивают высокую теплопроводность в краткосрочной перспективе, но снижают её в долгосрочной, так как частицы создают зазоры, через которые паста может вытекать.

Хорошая новость в том, что эту проблему относительно легко исправить. Разборка большинства видеокарт стороннего рынка несложна, а замена термопасты производится так же, как и на процессоре. Хорошую термопасту можно найти по цене менее $10.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
"Наверное". Джо Байдена клятвенно заверили, что до конца срока он досидит Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Страхование профессиональной ответственности
Алёна Водонаева не понимает увлечения Ксении Бородиной турецкими сериалами
Shaman в шутку связал отказ Байдена от выборов со своим концертом
Вот почему Воронеж так привлекателен
Ида Галич посмотрела на звёзды через телескоп благодаря возлюбленному
В Великобритании могут произойти забастовки учителей и врачей
Простая и доступная маска для лица из крахмала: как приготовить
Названы плюсы и минусы покупки черного автомобиля
Как вырастить сладкую и ровную морковь
Возлюбленный Карины Нигай влюбился в блогершу из-за её красоты и стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников