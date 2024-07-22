Нагрев до 100 градусов: что происходит с термопастой NVIDIA

Партнеры NVIDIA экономят на термопасте, которая высыхает за несколько месяцев

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Партнёры NVIDIA по платам (Add-in Board) предположительно были уличены в использовании дешевой термопасты в последних продуктах серии GeForce RTX 40.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

По сообщению Игоря Валлоссека из Igor's Lab, ухудшение качества термопасты стало серьёзной проблемой для многих владельцев RTX 40, так как у проблемных карт температура горячих точек превышала 100 градусов Цельсия, что вызывало резкое увеличение скорости вращения вентилятора почти до 100%. Термопаста показывала хорошие результаты в первый день использования, но её качество быстро ухудшалось в течение нескольких месяцев.

Валлоссек начал получать сообщения от подписчиков о низкой эффективности охлаждения их видеокарт. В двух статьях, посвящённых моделям RTX 4080 Gallardo и RTX 4080 TUF Gaming, он выяснил, что причиной проблем была некачественная термопаста. Повторная её замена сразу же исправляла ситуацию и возвращала температуру в норму.

Эта проблема не ограничивается отдельными партнёрами. Большинство, если не все партнёры NVIDIA, по-видимому, используют термопасту от одного и того же поставщика. Эта компания поставляет дешёвую термопасту, которая демонстрирует отличную производительность в первый день, но деградирует гораздо быстрее, чем стандартные варианты.

Чтобы подтвердить низкое качество термопасты, Валлоссек протестировал её на новой RTX 4080 Gallardo при температуре 60 градусов. Он обнаружил, что тонкий слой пасты показывал выдающиеся результаты, сравнимые с лучшими образцами, такими как Kryonaut от Thermal Grizzly.

Однако позже он заметил, что более толстые слои термопасты на RTX 4080 Gallardo ухудшают её теплопроводность до уровня обычных паст, таких как Arctic MX-6. Хотя эффект остаётся приемлемым, значительное отклонение в производительности было необычным.

Игорь также исследовал термопасту под микроскопом и обнаружил, что она представляет собой дешёвую смесь с крупными частицами размером до 16 мкм, что слишком много для термопасты. Маслянистая паста быстро высыхает и содержит большие частицы оксида алюминия, которые обеспечивают высокую теплопроводность в краткосрочной перспективе, но снижают её в долгосрочной, так как частицы создают зазоры, через которые паста может вытекать.

Хорошая новость в том, что эту проблему относительно легко исправить. Разборка большинства видеокарт стороннего рынка несложна, а замена термопасты производится так же, как и на процессоре. Хорошую термопасту можно найти по цене менее $10.