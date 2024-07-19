Всё о новом классе Diablo 4: наследник духов (Spiritborn) — основные механики и способности

Diablo 4: новый класс Наследник духов (Spiritborn) — полный гид по навыкам и механика

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Фанаты Diablo 4 наконец-то получили полное представление о новом классе — Наследник духов (Spiritborn). Один преданный поклонник игры успел собрать всю нужную информацию о нем в кратчайшие сроки.

Фото: flickr.com by fotoyorum, CC BY-NC-SA 2.0

Класс Наследник духов будет доступен 8 октября в рамках нового DLC-расширения Vessel of Hatred. Он, по всей видимости, станет серьезным отличием от тех классов, которые мы видели в Diablo ранее. Контент-создатель DonTheCrown собрал все имеющиеся данные в обширный 37-страничный документ, который наверняка заинтересует любителей подробного анализа.

Единственный недостаток — документ на английском языке, но переводчики могут значительно упростить процесс ознакомления.

В этом потоке информации вы найдете описание уникальной механики Spiritborn, которая позволяет игрокам использовать главного и второстепенного Духа-Хранителя для получения особых способностей и эффектов. Например, главный Дух-Хранитель Ягуар будет наносить дополнительный урон каждые четыре удара, равный этим четырем ударам. Второстепенная Сороконожка поможет вам восстанавливать 1% максимального здоровья за каждого отравленного врага в радиусе действия, до 5%, если они были отравлены в течение последних трех секунд.

Документ также включает обширный список навыков, от базовой атаки молнии Орла до защитной контратаки Ягуара, которая повышает шанс уклонения и позволяет автоматически атаковать близлежащих врагов при уклонении от их ударов. Вы сможете узнать и о различных ключевых пассивных навыках, таких как Noxious Resonance, который заставляет врагов взрываться накопленным ядом, превращая его в урон от яда для всех врагов поблизости при критическом ударе.

В целом, DonTheCrown создал действительно впечатляющий документ. Если вы хотите узнать все о возможностях Spiritborn, обязательно ознакомьтесь с ним.