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Ультраскоростные SSD для PS5: 7 лучших моделей на 2 тб, которые сделают вашу консоль супербыстрой

Cоставлен топ-7 SSD на 2 ТБ для использования с консолью PS5

1:58
Видеоигры

Встроенный SSD в игровой приставке PlayStation 5 имеет емкость 825 ГБ (оригинальная версия) или 1 ТБ (PS5 Slim), что может оказаться недостаточно для некоторых пользователей. Однако есть несколько отличных альтернатив для расширения памяти до 2 ТБ.

Cоставлен топ-7 SSD на 2 ТБ для использования с консолью PS5
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Эксперты издания IGN составили список лучших SSD для PS5, и вот они:

  • Samsung 990 Pro с радиатором — этот SSD впечатляет высокой скоростью чтения (7450 МБ/с) и записи (6900 МБ/с), а также эффективным охлаждением благодаря радиатору.
  • Teamgroup MP44Q — имеет скорость чтения 7400 МБ/с и записи 6500 МБ/с и продается с гарантией на 5 лет.
  • WD_BLACK SN850X — скорость чтения и записи немного ниже (7300 МБ/с и 6600 МБ/с), но устройство отличается высокой надежностью и возможностью установки радиатора.
  • Acer Predator GM7000 M.2 — обладает производительностью до 1,3 млн IOPS и имеет 5-летнюю гарантию.
  • ADATA XPG GAMMIX S70 Blade с радиатором — предлагает высокий ресурс и поставляется с радиатором.
  • Crucial New 2024 T705 — сверхскоростной SSD с интерфейсом PCIe Gen5, достигающий скорости чтения 14500 МБ/с и записи 12700 МБ/с, но имеет высокую цену.
  • Crucial T500 Gen4 SSD с радиатором — завершающий список, отличается большим радиатором и хорошими характеристиками.

Эти SSD помогут расширить память вашей PS5 и улучшить производительность игровой системы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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