След от PS5 Pro: игра дала знать

В коде No Man's Sky нашли упоминание PS5 Pro

1:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Хотя Sony официально еще не анонсировала PS5 Pro, все признаки указывают на то, что компания готовит обновленную версию своей консоли. Последние слухи предполагают, что новая модель может быть представлена в ноябре 2024 года. Интересные детали об этом появились в недавнем обновлении игры No Man's Sky.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

По информации от датамайнеров, в коде свежего обновления Worlds Part 1 для No Man's Sky обнаружены ссылки на проект под кодовым названием Trinity, который, возможно, является PS5 Pro.

Особое внимание привлекает новый графический пресет, связанный с Trinity. Это может указывать на то, что Hello Games уже готовит No Man's Sky к запуску на PS5 Pro. Сравнение нового профиля производительности с текущим для PS5 может дать представление о возможных улучшениях, которые предложит предполагаемая PS5 Pro. Несмотря на то, что некоторые считают различия между настройками для PS5 и PS5 Pro незначительными, другие полагают, что найденные элементы могут быть просто заготовкой для будущей версии игры.

Стоит отметить, что Worlds Part 1 уже привнесло значительные графические улучшения, такие как усовершенствованная симуляция воды и новые объемные эффекты, включая туман, дождь и штормы.