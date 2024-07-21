След от PS5 Pro: игра дала знать

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В коде No Man's Sky нашли упоминание PS5 Pro

1:30
Видеоигры

Хотя Sony официально еще не анонсировала PS5 Pro, все признаки указывают на то, что компания готовит обновленную версию своей консоли. Последние слухи предполагают, что новая модель может быть представлена в ноябре 2024 года. Интересные детали об этом появились в недавнем обновлении игры No Man's Sky.

В коде No Man's Sky нашли упоминание PS5 Pro
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

По информации от датамайнеров, в коде свежего обновления Worlds Part 1 для No Man's Sky обнаружены ссылки на проект под кодовым названием Trinity, который, возможно, является PS5 Pro.

Особое внимание привлекает новый графический пресет, связанный с Trinity. Это может указывать на то, что Hello Games уже готовит No Man's Sky к запуску на PS5 Pro. Сравнение нового профиля производительности с текущим для PS5 может дать представление о возможных улучшениях, которые предложит предполагаемая PS5 Pro. Несмотря на то, что некоторые считают различия между настройками для PS5 и PS5 Pro незначительными, другие полагают, что найденные элементы могут быть просто заготовкой для будущей версии игры.

Стоит отметить, что Worlds Part 1 уже привнесло значительные графические улучшения, такие как усовершенствованная симуляция воды и новые объемные эффекты, включая туман, дождь и штормы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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