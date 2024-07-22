Руководитель Phantom Liberty уверен, что в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 ещё спрятаны неразгаданные секреты

Разработчик Cyberpunk уверен: The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скрывают ещё много тайн

1:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Заместитель директора Cyberpunk 2 и руководитель Phantom Liberty Павел Саско недавно поделился интересным мнением о том, что фанаты ещё не нашли все секреты в The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. В интервью подкасту Flow Games он выразил уверенность, что в обеих играх все еще могут скрываться неразгаданные тайны.

Фото: Openverse by Stefans02, CC BY 2.0

По словам Саско, разработчики CD Projekt Red намеренно включают в свои игры сложные пасхалки и детали, зная, что фанаты будут их искать.

«Я абсолютно уверен, что в обеих играх есть секреты, которые ещё не были обнаружены», — заявил он.

Саско приводит пример из The Witcher 3, где некоторые скрытые элементы были обнаружены только после выпуска полного издания игры спустя семь лет.

Одна из таких "вещей" появилась в обновлении следующего поколения The Witcher 3 и была связана с загадочной серией подсказок в Cyberpunk 2077, известной как FF:06. Эта загадка породила множество теорий и обсуждений среди поклонников, которые до сих пор пытаются разгадать её значение. Саско упоминает, что даже сейчас разработчики добавляют в игры детали, которые могут оставаться неразгаданными длительное время.

Это поддерживает интерес к играм и стимулирует геймеров исследовать каждую деталь, даже спустя годы после их выхода. Похоже, что миры The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 еще полны нераскрытых тайн, ожидающих своих исследователей.