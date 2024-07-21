Как Arma 3 продала почти 700 000 копий на летней распродаже Steam 2024 спустя 11 лет после выпуска?

В мире видеоигр существуют те, которые привлекают внимание сразу после выхода, и те, которые продолжают удивлять спустя годы. К последним относится военный симулятор Arma 3 от Bohemia Interactive. Несмотря на 11-летний возраст, игра смогла продать почти 700 000 копий во время летней распродажи Steam 2024 года.
Компания Bohemia Interactive сообщила об этом 16 июля.
«Добро пожаловать более чем 500 000 новых рекрутов, присоединившихся к сообществу Arma 3 во время летней распродажи Steam 2024!» — написала студия.
Около 100 000 из этих игроков купили игру в первый день распродажи, что стало рекордом для Arma 3 с момента её выпуска в марте 2013 года.
Такое количество продаж для игры, которая вышла более десяти лет назад, действительно поражает. Павел Кржижка из Bohemia Interactive объяснил этот успех несколькими факторами. Во-первых, впервые была предложена 90% скидка на базовую игру, что сделало её невероятно привлекательной для новых пользователей. Во-вторых, игра была представлена на главной странице Steam, что значительно увеличило её видимость.
Однако, дело не только в скидке и рекламе. Arma 3 остаётся уникальной в своём роде платформой для любителей mil-sim игр. Несмотря на свой почтенный возраст, она предлагает такой опыт, который трудно найти в других играх.
Помимо основного успеха в США, Великобритании, Германии и Франции, игра показала отличные результаты в странах, которые традиционно не являются основными рынками для Bohemia Interactive. Например, значительные продажи были зафиксированы в Бразилии, Турции и Китае, а также по всей Южной Америке.
Итак, этот успех ещё раз подтверждает, что качественные игры могут оставаться востребованными и популярными на протяжении многих лет.
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