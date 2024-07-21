Как Arma 3 продала почти 700 000 копий на летней распродаже Steam 2024 спустя 11 лет после выпуска?

Неожиданный успех: Arma 3 продала 700 000 копий во время летней распродажи Steam 2024

2:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В мире видеоигр существуют те, которые привлекают внимание сразу после выхода, и те, которые продолжают удивлять спустя годы. К последним относится военный симулятор Arma 3 от Bohemia Interactive. Несмотря на 11-летний возраст, игра смогла продать почти 700 000 копий во время летней распродажи Steam 2024 года.

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Феномен продаж

Компания Bohemia Interactive сообщила об этом 16 июля.

«Добро пожаловать более чем 500 000 новых рекрутов, присоединившихся к сообществу Arma 3 во время летней распродажи Steam 2024!» — написала студия.

Около 100 000 из этих игроков купили игру в первый день распродажи, что стало рекордом для Arma 3 с момента её выпуска в марте 2013 года.

Причины неожиданного успеха

Такое количество продаж для игры, которая вышла более десяти лет назад, действительно поражает. Павел Кржижка из Bohemia Interactive объяснил этот успех несколькими факторами. Во-первых, впервые была предложена 90% скидка на базовую игру, что сделало её невероятно привлекательной для новых пользователей. Во-вторых, игра была представлена на главной странице Steam, что значительно увеличило её видимость.

Однако, дело не только в скидке и рекламе. Arma 3 остаётся уникальной в своём роде платформой для любителей mil-sim игр. Несмотря на свой почтенный возраст, она предлагает такой опыт, который трудно найти в других играх.

География продаж и влияние

Помимо основного успеха в США, Великобритании, Германии и Франции, игра показала отличные результаты в странах, которые традиционно не являются основными рынками для Bohemia Interactive. Например, значительные продажи были зафиксированы в Бразилии, Турции и Китае, а также по всей Южной Америке.

Итак, этот успех ещё раз подтверждает, что качественные игры могут оставаться востребованными и популярными на протяжении многих лет.