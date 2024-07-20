Новое Обновление для Pacific Drive: фоторежим, новые детали и поддержка 60

Pacific Drive превысил 600 тысяч продаж: обновление с поддержкой 60 FPS

0:55 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ironwood Studios и Kepler Interactive сообщили, что тираж их автомобильного сурвайвала Pacific Drive с момента релиза в феврале превысил 600 тысяч копий. В честь этого события разработчики выпустили бесплатное обновление, которое включает поддержку 60 FPS на PS5.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

Новое обновление добавляет фоторежим, возможность окрашивать фары и менять цвет световых элементов, новую деталь Juke Jet, улучшения для гаража, интерактивный музыкальный автомат, новые достопримечательности в игровом мире и многое другое.

Кроме того, разработчики поделились планами на оставшуюся часть года. Осенью ожидается выход патча, который добавит новые уровни сложности, настройки кастомизации и бесплатную косметику. Планы на зимний период также есть, но подробностей пока не раскрыто.