Новое Обновление для Pacific Drive: фоторежим, новые детали и поддержка 60

Ironwood Studios и Kepler Interactive сообщили, что тираж их автомобильного сурвайвала Pacific Drive с момента релиза в феврале превысил 600 тысяч копий. В честь этого события разработчики выпустили бесплатное обновление, которое включает поддержку 60 FPS на PS5.
Новое обновление добавляет фоторежим, возможность окрашивать фары и менять цвет световых элементов, новую деталь Juke Jet, улучшения для гаража, интерактивный музыкальный автомат, новые достопримечательности в игровом мире и многое другое.
Кроме того, разработчики поделились планами на оставшуюся часть года. Осенью ожидается выход патча, который добавит новые уровни сложности, настройки кастомизации и бесплатную косметику. Планы на зимний период также есть, но подробностей пока не раскрыто.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.