Отважитесь играть в "Anger Foot" — самую безумную игру года

Обзор "Anger Foot": динамичный экшен с необычным подходом к геймплею

2:04 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В июле Devolver Digital выпустила "Anger Foot", свежий проект, который идеально вписывается в портфолио издателя благодаря своему нестандартному подходу. Это бурный, жесткий, местами юмористический шутер от первого лица. Главный герой прокладывает себе путь к победе не только при помощи оружия, но и собственных ног.

Фото: Steam by Devolver Digital, PDM

Сюжет игры разворачивается в вымышленном городе Дерьмогороде, затянутом в бесконечные бандитские разборки, где традиционные моральные устои перевернуты с ног на голову. Здесь преступность — норма, а честные люди воспринимаются с подозрением. Городом руководит Министр Криминала, добавляя мрачные краски в общую картину.

Главный персонаж, Энгер Фут, фанат кроссовок, становится центральной фигурой драмы, когда его любимую обувь крадут боссы местных банд. Отправляясь на поиски похищенного, он не собирается оставлять на своем пути камень на камне.

Несмотря на первоначальное отторжение стилистикой и персонажами, игра быстро затягивает. Шутки и сюрреалистичные элементы начинают вызывать смех, а геймплей, напоминающий упрощенные версии "Hotline Miami" и "SUPERHOT", держит в напряжении. Враги умирают от одного удара, как и главный герой, что делает каждую секунду в игре решающей.

В начале Энгеру доступны только его ноги, но по мере прохождения он находит различные пары кроссовок, каждая из которых придает уникальные способности. В игре представлено 25 разных пар обуви, значительно влияющих на динамику и стратегию сражений.

Несмотря на свою, казалось бы, абсурдную концепцию, "Anger Foot" быстро находит отклик у игроков благодаря своей динамике и оригинальности. Привыкание к необычной атмосфере и стилистике открывает перед игроком уникальный опыт, который можно назвать истинно взрывным экшен-приключением.