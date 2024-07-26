Присоединяйтесь к самураям в битве века — новые игры, которые заставят ваше сердце биться быстрее

Погрузитесь в мир самураев с новыми играми последних лет

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Самураи снова на пике популярности: недавно вышел исторический сериал "Сёгун", а впереди нас ждет новый Assassin's Creed в декорациях феодальной Японии и экранизация игры Ghost of Tsushima от создателя "Джона Уика". Однако для погружения в мир самурайской эстетики не обязательно ждать новинок. В последние годы вышло множество видеоигр о восточных воинах, которые уже доступны для игры.

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Ранее мы уже составляли обзор на тему самурайских игр, однако многие тайтлы из того списка уже не поддерживаются современными платформами. На этот раз мы сосредоточим внимание на играх, доступных на актуальных консолях и ПК.

Ghost of Tsushima

Платформы: PC, PS4, PS5 Разработчики из Sucker Punch Productions, известные по серии Infamous, в 2020 году представили свой взгляд на феодальную Японию без ассасинов. Игра рассказывает о первом монгольском вторжении в Японию в 1274 году. Геймплей напоминает серию Assassin's Creed: игрокам предстоит исследовать открытый мир, освобождать деревни и собирать предметы. Но ключевым отличием являются боевые механики, которые делают сражения интуитивно понятными и зрелищными. Игра получила признание за визуальное оформление и возможность переключения на стиль черно-белого кино Акиры Куросавы.

Trek to Yomi

Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 Любителям классических самурайских фильмов стоит обратить внимание на Trek to Yomi. Игра является сайд-скроллером с визуалом, вдохновленным работами Куросавы и других режиссеров. Сюжет повествует о самурае Хироки, который защищает свою деревню от нападения и путешествует по миру живых и мертвых, что добавляет глубину повествованию. Впечатляет визуальное оформление игры, превращающее каждую сцену в произведение искусства.

Katana Zero

Платформы: PC, Nintendo Switch Этот экшен-платформер предлагает необычный подход к самурайской тематике, сочетая неонуар и интенсивные бои под синтвейв. Главный герой — наемный убийца с катаной, управляющий временем для борьбы с врагами. Игра требует быстрых реакций и точного тайминга, поскольку один удар может оказаться смертельным.

Nioh 2

Платформы: PC, PS5, PS4 Этот фэнтезийный "соулслайк" основан на недоиспользованном сценарии Акиры Куросавы и представляет собой приквел к первой части Nioh. Игра смешивает японскую историю и фольклор, предлагая игрокам встречу с реальными историческими фигурами и демонами. Геймплей знаком любителям Dark Souls, с акцентом на боевые механики и важность каждого движения в сражениях.

Sekiro: Shadows Die Twice

Платформы: PC, Xbox One, PS4 От создателей Dark Souls, этот хардкорный экшен переносит игроков в феодальную Японию. Главный герой — синоби, который использует свои навыки для борьбы с врагами в мире, полном мифологических созданий. Игра предлагает новый подход к боевой системе, с акцентом на стратегию и точные удары.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Платформы: PC, Xbox One, PS4 Эта тактическая стелс-игра переносит игроков в эпоху Эдо, где главные герои — команда самураев, выполняющих секретные миссии для сёгуна. Игра вдохновлена классическими стратегиями типа Commandos, предлагая сложные задачи и глубокий тактический геймплей.

Fate/Samurai Remnant

Платформы: PC, PS5, PS4, Nintendo Switch Для любителей яркой аниме-эстетики и динамичных сражений игра предлагает эпичные бои в стиле "мусоу", где главный герой — ронин, одолевающий сотни врагов с помощью меча и магии.

Samurai GUNN 2

Платформы: PC, PS5, Switch В этой аркадной игре самурай вооружен не только катаной, но и огнестрельным оружием. Игра заточена под многопользовательские бои, где быстрые сражения и стратегическое мышление приводят к победе.

Like a Dragon: Ishin! (2023)

Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 Спин-офф популярной серии Yakuza переносит события в XIX век, где игроки исследуют Японию периода Бакумацу, встречая исторических личностей и участвуя в масштабных битвах.

Rise of the Ronin

Платформы: PS5 Новый проект от Team Ninja представляет собой историческую эпопею в реалиях войны Босин, где игрокам предстоит исследовать Японию, восстанавливая порядок и взаимодействуя с ключевыми историческими событиями того времени.