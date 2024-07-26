Microsoft повышает цены и вводит "худший" уровень подписки: как это затронет вас

Федеральная торговая комиссия США (FTC) выразила озабоченность по поводу недавнего повышения Microsoft цен на Xbox Game Pass и введения нового базового уровня подписки, который она охарактеризовала как "деградирующий". Это заявление было сделано в ходе подачи документов в Девятый окружной апелляционный суд США.
Microsoft объявила о повышении цен на PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate и ввела новый уровень подписки — Game Pass Standard за $14.99. Особенностью этого уровня является отсутствие доступа к эксклюзивным играм компании в день их релиза.
FTC утверждает, что такие изменения в ценообразовании и условиях подписки причиняют вред потребителям. Стоит отметить, что комиссия усилила свой надзор за действиями Microsoft после того, как компания приобрела Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.
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