Microsoft повышает цены и вводит "худший" уровень подписки: как это затронет вас

Microsoft повышает цены на Game Pass и вводит новый базовый уровень подписки

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Федеральная торговая комиссия США (FTC) выразила озабоченность по поводу недавнего повышения Microsoft цен на Xbox Game Pass и введения нового базового уровня подписки, который она охарактеризовала как "деградирующий". Это заявление было сделано в ходе подачи документов в Девятый окружной апелляционный суд США.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Microsoft объявила о повышении цен на PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate и ввела новый уровень подписки — Game Pass Standard за $14.99. Особенностью этого уровня является отсутствие доступа к эксклюзивным играм компании в день их релиза.

FTC утверждает, что такие изменения в ценообразовании и условиях подписки причиняют вред потребителям. Стоит отметить, что комиссия усилила свой надзор за действиями Microsoft после того, как компания приобрела Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.