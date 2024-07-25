Все, что вы любили в "Игре кальмара", теперь в новой уникальной игре от Netflix

Netflix анонсирует новую многопользовательскую игру по сериалу "Игра кальмара"

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Netflix планирует выпустить новую многопользовательскую игру, вдохновленную популярным сериалом "Игра кальмара", синхронно с запуском второго сезона шоу в конце текущего года. Детали игровой механики пока не раскрыты, но ожидается, что она будет включать задания, изображенные в сериале.

Фото: wikimapia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Этот проект является частью более широкой стратегии Netflix по расширению контента "Игры кальмара". После того как первый сезон превратился в глобальный хит, компания исследовала возможности виртуальной реальности и сотрудничала с британской продюсерской фирмой для создания реалити-шоу на основе сериала, которое, к счастью, оказалось значительно менее опасным, чем оригинал.

Кроме того, в последнем квартальном отчете о прибылях Netflix отмечается важный переход к рекламному контенту. Новый, более дорогой абонементный план с рекламой теперь занимает 45% от общего числа новых подписок в регионах, где он доступен.