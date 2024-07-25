Nvidia снова впереди всех: как новые драйверы переписывают правила игры

Nvidia переходит на открытые исходные коды для серии R555 и R560

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Nvidia предпринимает значительный шаг в направлении открытого исходного кода для своих драйверов, начиная с выпуска серии R555 и планируя продолжить эту практику в серии R560. Это изменение обещает производительность на уровне или даже превосходящую ту, что предоставляют драйверы с закрытым исходным кодом.

Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

В новых драйверах с открытым исходным кодом будут реализованы такие функции, как управление гетерогенной памятью (HMM), конфиденциальные вычисления и поддержка архитектур когерентной памяти платформы Grace от Nvidia. Эти драйверы станут устанавливаться по умолчанию на совместимых GPU, хотя пользователи все еще смогут выбрать проприетарные драйверы, если они предпочтут, как отмечают в прессе.

Тем не менее, этот переход к открытому исходному коду не затронет старые архитектуры GPU, такие как Maxwell, Pascal и Volta.